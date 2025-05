Ein Waldbrand in der Nähe von Isjum breitet sich aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Feuer auf dem Gebiet von Peschanskoye lesnichestvo hat in wenigen Stunden fünf weitere Hektar bedeckt und erreichte am Sonntagabend eine Fläche von 85 Hektar.

Das Feuer in Peschanskoye lesnichestvo in der Nähe von Isjum in der Region Charkiw hat eine Fläche von etwa 85 Hektar erreicht. Die Situation wird durch die Detonation von explosiven Gegenständen aus der Zeit der Besatzung erschwert. Darüber berichtete am Abend des Sonntags, 4. Mai, die Hauptabteilung des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen im Gebiet Charkiw.

Ein paar Stunden zuvor schrieb der staatliche Notdienst über das Feuer auf einer Fläche von 80 Hektar, was auf die Ausbreitung des Feuers hinweist.

„Das Feuer hat sich auf das Dach eines zweistöckigen Wohnhauses, ein privates Wohnhaus, 4 Garagen und Nebengebäude sowie Lager- und Produktionsgebäude und Holz auf dem Gelände der Forstwirtschaft ausgebreitet. Es gibt keine Opfer und Verletzten“, heißt es in der Nachricht.

Es wird festgestellt, dass die Detonation von explosiven Gegenständen, die der Feind hinterlassen hat, beobachtet wird.

Am Tatort arbeiten Retter und Pyrotechniker des staatlichen Rettungsdienstes, sowie Arbeiter und Ausrüstung der Forstwirtschaft.

Wir erinnern daran, dass am Morgen des 4. Mai russische Truppen mit mehreren Raketenwerfern auf die Wälder der Gemeinde Borovska im Bezirk Isjum im Gebiet Charkiw einschlugen. Elf Waldbrände brachen aus.