Der Generalstab hat bestätigt, dass die Verteidigungskräfte eine Raffinerie in der Region Jaroslawl in Russland getroffen haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Verteidigungskräfte haben eine Ölraffinerie in der Region Jaroslawl der Russischen Föderation und eine Reihe von Einrichtungen in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine getroffen.

*:* Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Wörtlich: „Um das Offensivpotenzial des Feindes zu verringern und die Versorgung der militärischen Einheiten der Invasoren mit Treibstoff und Munition zu erschweren, haben die ukrainischen Verteidigungskräfte die Anlagen der Ölraffinerie Slavneft-Yanos in der Region Jaroslawl der Russischen Föderation getroffen.“

Einzelheiten: Es fügte hinzu, dass es sich um eine der größten Raffinerien der Invasoren handelt, die in der Lage ist, 15 Millionen Tonnen Öl und Ölkondensat pro Jahr zu verarbeiten. Sie ist an der Versorgung der russischen Streitkräfte beteiligt.

In der Anlage im Zielgebiet wurden Explosionen und ein massiver Brand verzeichnet. Das Ausmaß des Schadens wird derzeit ermittelt.

Wörtlich: „Um das Offensivpotenzial des Feindes zu verringern, wurden außerdem ein Munitionsdepot in der Nähe des Dorfes Avdiivske (ehemals Pervomaiske) und Orte der Konzentration feindlicher Truppen bei Myrnohrad und Rodynske in der Region Donezk getroffen.“

Was dem vorausging:

In der Nacht des 12. Dezember griffen Drohnen die russische Stadt Jaroslawl an, die nordöstlich von Moskau liegt, mehr als 700 Kilometer von der Staatsgrenze zur Ukraine entfernt. Durch den Angriff brach auf dem Gelände einer örtlichen Ölraffinerie ein Feuer aus.