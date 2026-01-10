Angriff der Russischen Föderation: Die Zahl der abgeschossenen Ziele wurde bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Luftabwehr hat 94 feindliche Drohnen des Typs Schahed, Gerbera und andere abgeschossen/unterdrückt.

Russland hat in der Nacht zum 10. Januar Iskander-M ballistische Raketen und 121 Drohnen angegriffen. Die ukrainischen Luftverteidigungskräfte haben 94 Drohnen abgeschossen und vernichtet. Dies meldet die Luftwaffe auf ihrem Telegram-Kanal.

Ab 08:30 Uhr haben die Luftverteidigungskräfte 94 feindliche Drohnen der Typen Schahed, Gerber und andere Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen/unterdrückt.

Ballistische Raketentreffer und 27 Drohnentreffer wurden an 15 Orten registriert und an einem Ort abgeschossen (Trümmer).

„Der Angriff geht weiter, es befinden sich mehrere feindliche Drohnen im Luftraum. Beachten Sie die Sicherheitsregeln!“, warnte die Luftwaffe.

Wir erinnern daran, dass der kombinierte Angriff auf Kiew in der vergangenen Nacht der schmerzhafteste für die Objekte der kritischen Infrastruktur der Hauptstadt war. Die Hälfte der Häuser war ohne Wärmeversorgung, auch die Wasserversorgung war unterbrochen. Der Bürgermeister von Kiew, Witalij Klitschko, forderte die Bewohner der Hauptstadt auf, die Stadt nach Möglichkeit vorübergehend zu verlassen.