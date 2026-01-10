Der Generalstab hat die Daten über die feindlichen Verluste aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidiger haben in den letzten 24 Stunden vier Panzer und 84 Einheiten feindlicher Fahrzeuge und Tankwagen zerstört.

Russland hat im Krieg gegen die Ukraine in den letzten 24 Stunden weitere 880 seiner Soldaten verloren. Dies geht aus den Daten der morgendlichen Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 10.01.26 beliefen sich vorläufig auf: