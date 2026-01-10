In Kiew wurden Notstromabschaltungen eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Auf Befehl von NPC Ukrenerho wurden in Kiew Notstromabschaltungen eingeführt.

Dies teilte der Pressedienst der staatlichen Verwaltung der Stadt Kiew mit.

„Die Wasserversorgung, die Heizung und der elektrische Verkehr wurden unterbrochen“, heißt es in der Erklärung.

Ingenieure der Elektrizitätswerke führen derzeit Wiederherstellungsarbeiten durch.

Aktualisiert:

Später sagte der Leiter der Kiewer Regionalen Militärverwaltung, Timur Tkatschenko, dass die Ursache für die Ausfälle ein Problem an einer der Verbindungen im Stromnetz sei.

Ihm zufolge haben Experten das Problem gelöst, und die allgemeine Stromversorgung wird wiederhergestellt.

„Dies wird es uns ermöglichen, die Notstromausfälle zu beseitigen und zu den planmäßigen Stromausfällen zurückzukehren. Allerdings wird es dort, wo an der Beseitigung der Folgen feindlicher Angriffe gearbeitet wird, weiterhin Einschränkungen geben“, sagte Tkatschenko.

Um es kurz zu machen:

Bei dem russischen Angriff auf Kiew sind vier Menschen ums Leben gekommen, und die Strom- und Wasserversorgung in der Stadt ist unterbrochen.

Das Energieministerium berichtete, dass am Morgen des 9. Januar mehr als 500.000 Verbraucher in Kiew und der Region Kiew nach dem russischen Beschuss von der Stromversorgung abgeschnitten waren.

Die Hälfte der Kiewer Wohnhäuser, fast 6.000, waren aufgrund der Schäden an der kritischen Infrastruktur der Hauptstadt, die durch den massiven Angriff des Feindes verursacht wurden, ohne Wärmeversorgung.