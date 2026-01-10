Weitere 9 Menschen wurden in den Regionen Cherson und Donezk verwundet und getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 9. Januar wurden in den Regionen Donezk und Cherson durch russischen Beschuss eine Person getötet und 8 verwundet.

*:* Regionale Militärverwaltung Donezk, Regionale Militärverwaltung Cherson

*:* Am 9. Januar töteten die Russen 1 Einwohner der Region Donezk – in Zelene.

Zwei weitere Menschen wurden im Laufe des Tages in der Region verwundet – in Zelene und Kindrativka.

In der Region Cherson wurden infolge der russischen Aggression 6 Menschen verletzt.

Nach Angaben der Behörden hat das russische Militär kritische und soziale Infrastruktur getroffen und dabei 7 mehrstöckige Gebäude und 6 Privathäuser beschädigt.