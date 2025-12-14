Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Verteidiger haben Kindraschewka, Radkiwka und die angrenzenden Siedlungen sowie mehrere Gebiete am nördlichen Stadtrand von Kupjansk befreit.

Am Samstag, den 13. Dezember, veröffentlichte das 2. Korps der Charta der Nationalgarde der Ukraine ein Video über die Befreiung eines Teils der Stadt Kupjansk in der Region Charkiw.

Am Vortag, dem 12. Dezember, meldete diese Einheit erfolgreiche Gegenangriffe in der Gegend von Kupjansk. Während der Operation brach das ukrainische Militär bis zum Fluss Oskol durch und unterbrach die Nachschubwege der russischen Streitkräfte. Die Verteidiger befreiten Kindraschewka, Radkowka und die umliegenden Siedlungen sowie mehrere Gebiete am nördlichen Stadtrand von Kupjansk. Die Operation ermöglichte es, den Landzugang des Feindes zur Stadt vollständig zu blockieren.

Später bestätigte die Nachrichtenquelle DeepState die erfolgreiche Blockade der russischen Einheiten in Kupjansk und meldete die Räumung des gesamten nordwestlichen Teils der Stadt. Im Zusammenhang mit diesen Ereignissen traf der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj in Kupjansk ein.

Darüber hinaus meldete das 429. separate Regiment unbemannter Achilles-Systeme am Samstag, den 13. April, die Zerstörung eines Rohrs, das vom Feind für den Transport von Personal nach Kupjansk benutzt wurde.