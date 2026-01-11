Mehr als 60 Züge fahren mit Verspätung aufgrund des russischen Beschusses - UZ

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Infolge des nächtlichen Beschusses verkehren mehr als 60 Züge mit Verspätung, darunter internationale Züge und Fernverkehrszüge.

Dies teilte der Pressedienst von Ukrsalisnyzja mit.

Das Unternehmen stellte eine Liste der Züge zur Verfügung, die verspätet verkehren:

Nº743/744 Darnytsia – Slavske – Darnytsia;

Nº119/120 Dnipro – Helm – Dnipro;

Nº63/64-112/111 Charkiw, Isjum – Przemysl – Charkiw, Isjum;

Nº745/746 Darnytsia – Lwiw – Darnytsia;

Nº9/10 Kiew – Budapest – Kiew;

Nº749/750 Kiew – Uschhorod – Kiew;

Nº107/108 Kiew – Solotwyno – Kiew;

Nº178 Iwano-Frankiwsk – Kiew;

Nº292/291 Kiew – Lwiw – Kiew;

Nº52/30 Przemysl – Kiew – Przemysl;

Nº20-67/19 Warschau, Chełm – Kiew – Warschau, Chełm;

Nº742/741 Lwiw – Kiew;

Nº15/16 Charkiw – Woroschta – Charkiw;

Nº98/97 Kowel – Kiew – Kowel;

Nº44/43-50/49 Truskawez, Iwano-Frankiwsk – Tscherkassy – Truskawez, Iwano-Frankiwsk;

Nº92/91 Lwiw – Kiew – Lwiw;

Nº29/27 Uschhorod, Tschop – Kiew – Uschhorod, Tschop;

Nº207/7-208/8 Iwano-Frankiwsk, Czernowitz – Kiew – Iwano-Frankiwsk, Czernowitz;

Nr. 114 Uschhorod – Charkiw.

„Im Moment sind die Bahnmitarbeiter damit beschäftigt, die durch den Beschuss verursachten Schäden zu beheben und die optimalsten Strecken zu entwickeln, damit die Züge so schnell wie möglich wieder nach Fahrplan fahren können“, heißt es in der Erklärung.

Sie können die Verspätung Ihres Zuges auf der Website Ukrsalisnyzjawezemo verfolgen.

