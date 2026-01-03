Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

US-Präsident Donald Trump hat gesagt, er sei nicht glücklich mit dem russischen Diktator Wladimir Putin.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Aussage des amerikanischen Staatschefs auf einer Pressekonferenz.

„Ich bin nicht glücklich mit Putin. Er tötet zu viele Menschen“, sagte Trump auf die Frage, ob er bei ihrem letzten Telefonat über die Situation in Venezuela gesprochen habe.

Er fügte hinzu, dass er hofft, Fortschritte bei einer friedlichen Lösung des Krieges in der Ukraine zu erzielen, und wiederholte seine Behauptung, dass er den Krieg von „Biden, Selenskyj und Putin“ „geerbt“ habe.

„Wenn unser Volk in den Krieg zwischen der Ukraine und Russland verwickelt gewesen wäre, hätte er nicht sehr lange gedauert. Und jetzt ist es ein blutiges Massaker“, sagte der US-Präsident.

Trump ist nervös wegen Putin

Zuvor hatte Politico geschrieben, dass die Hartnäckigkeit des russischen Staatschefs bei Verhandlungen Donald Trump regelmäßig irritiert und die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Krieges in der Ukraine erschwert.

RBK Ukrajina schrieb, dass fast die Hälfte der US-Bürger mit den Maßnahmen von Präsident Donald Trump zur Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine unzufrieden sind: Laut einer von The Hill zitierten Umfrage von The Economist/YouGov gaben 49% der Befragten an, dass sie seinen Ansatz zur Lösung der Situation „etwas missbilligen“ oder „stark missbilligen“.

Politico stellt fest, dass der russische Staatschef seine Kontakte geschickt zu timen weiß. So hat der Kreml in einem zweistündigen Telefonat ein mögliches Gipfeltreffen ins Gespräch gebracht, als Trump erwog, der Ukraine Tomahawk-Marschflugkörper zu geben.