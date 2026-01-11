Mehr als 1.000 Soldaten und 11 Panzer: die Verluste der Russischen Föderation für diesen Tag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die gesamten Kampfverluste der russischen Armee vom 24.02.22 bis zum 11.01.26 belaufen sich vorläufig auf etwa 1.218.940 Menschen.

Das ukrainische Militär hat im Laufe des vergangenen Tages 1.130 Angreifer und Ausrüstung der Russen vernichtet. Dies meldete der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 11. Januar.

Insgesamt seit Beginn des Krieges eliminiert: