Selenskyj: Die Ukraine kann eine Armee von 800.000 Mann noch nicht aus eigener Kraft unterhalten

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es wird eine gewisse Zeit dauern, um die Nachkriegswirtschaft auszugleichen und den Punkt zu erreichen, an dem es möglich ist, die Armee aus eigener Kraft zu finanzieren, aber in der Zwischenzeit braucht sie die Hilfe von Partnern.

Die Ukraine wird nicht über genügend eigene finanzielle Mittel verfügen, um die Streitkräfte mit 800 Tausend Mann unabhängig zu unterhalten, so dass die Finanzierung der Armee durch Partner als Bestandteil der Sicherheitsgarantien angesehen wird. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj vor Journalisten, berichtet Ukrinform.

„Nein, es ist nicht möglich, es gibt nicht genug finanzielle Mittel, deshalb führe ich diesen Dialog mit den Führern, denn ich betrachte die teilweise Finanzierung unserer Armee auf Kosten der Partner als eine Sicherheitsgarantie für uns, denn die Streitkräfte der Ukraine – ist in erster Linie „Nummer eins“ Garantie für die Sicherheit. Wir brauchen einige Zeit, um die Nachkriegswirtschaft zu sanieren und die Möglichkeit einer unabhängigen Finanzierung unserer Armee zu erreichen. Im Moment brauchen wir die Hilfe unserer Partner“, sagte Selenskyj.