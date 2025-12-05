Russen greifen einen Lastwagen in der Region Charkiw an und töten zwei Männer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russen haben in der Stadt Isjum im Gebiet Charkiw einen Lastwagen mit einer Angriffsdrohne angegriffen und zwei Männer getötet.

Quelle: Regionale Polizei Charkiw

Wörtlich: „Am 5. Dezember wurde in der Stadt Isjum, während ein ZIL-LKW Brennholz in einen Traktor lud, eine Angriffsdrohne auf das Fahrzeug geschossen.

Infolge des Angriffs der Drohne auf das Führerhaus des Lastwagens wurden 52 und 67 Jahre alte Männer, die sich in der Nähe des Fahrzeugs befanden, getötet. An der Stelle des Angriffs brach ein Feuer aus.“

Einzelheiten: Die Ermittler haben wegen des Vorfalls ein Verfahren nach Teil 2 des Artikels 438 (Kriegsverbrechen) des Strafgesetzbuches der Ukraine eingeleitet.