Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Donnerstag, den 25. Dezember, wurden in Odessa Notstromabschaltungen eingeleitet. Grund dafür ist eine beschädigte Anlage.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Telegram-Nachricht des Leiters der Militärverwaltung der Stadt Odessa, Sergey Lyssak.

Er sagte, dass die Nacht dank der Verteidigungskräfte ruhig verlaufen sei, und bedankte sich bei ihnen. Derzeit ist die Lage in der Stadt noch unter Kontrolle, aber es wurden Notstromausfälle eingeführt.

„In Odessa wurden Notstromabschaltungen eingeführt, um eine Überlastung der beschädigten Anlagen zu verhindern. Die Stromtechniker von DTEK setzen die Reparatur- und Wiederherstellungsarbeiten vor Ort fort“, sagte er in einer Erklärung.

Lyssak fügte hinzu, dass das Unternehmen Notfallstationen in Odessa unterhält. Sie sind geöffnet und mit allem Notwendigen ausgestattet.

„Die Versorgungsbetriebe und Notdienste der Stadt arbeiten in einem erweiterten Modus“, resümierte der Leiter der städtischen Militärverwaltung.

Es kann zu Unterbrechungen in der Wasserversorgung kommen

„Liebe Verbraucher! Aufgrund eines Notstromausfalls kann es zu vorübergehenden Unterbrechungen der Wasserversorgung im Kyjiwskyj-Bezirk von Odessa und im Wohngebiet Cheremushky kommen, teilte der örtliche Wasserversorger mit.

Es wird berichtet, dass Energietechniker bereits daran arbeiten, die Stromversorgung wiederherzustellen, wonach sich die Wasserversorgung stabilisieren wird.

Beschuss in der Region Odessa