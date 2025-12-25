Der Generalstab hat die russischen Verluste für diesen Tag aktualisiert: fast 900 Angreifer und mehr als fünfhundert Drohnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den vergangenen 24 Stunden, vom 24. auf den 25. Dezember, haben die Russen weitere 860 Soldaten an der Front verloren. Die ukrainischen Streitkräfte haben außerdem 59 Artilleriesysteme, 149 Fahrzeuge und 600 Drohnen zerstört.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Somit beliefen sich die geschätzten Kampfverluste des Feindes vom 24. Februar 2022 bis einschließlich 25. Dezember 2025 auf

personal – etwa 1.201.230 (+860) Personen.

Panzer – 11.456 (+7)

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.801 (+5) Einheiten

Artilleriesysteme – 35.435 (+59) Einheiten

Mehrfachraketen-Systeme – 1.579 Einheiten

Luftabwehrsysteme – 1.263 Einheiten

Flugzeuge – 434 Einheiten

hubschrauber – 347

Einheiten unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 94.797 (+600) Einheiten

Marschflugkörper – 4.107 Einheiten

Schiffe/Boote – 28 Einheiten

U-Boote – 2 Einheiten

Kraftfahrzeuge und Tanker – 71.274 (+149) Einheiten

Spezialausrüstung – 4.029 Einheiten

Lage an den Fronten