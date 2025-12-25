Am ersten Weihnachtsfeiertag kam es an der Front zu mehr als 60 Zusammenstößen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Seit dem 25. Dezember haben 61 Gefechte an der Front stattgefunden, wobei der Feind besonders in den Sektoren Kostjantynivske und Pokrowske aktiv war.

Zusammenfassung des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte, Stand: 16:00

class=MsoNormal* „Im Sektor Kostyantynivka haben die Angreifer zehn Angriffe in der Nähe der Siedlungen Kostyantynivka, Olexandero-Shultine, Pleshchiyivka, Kleban-Byk, Shcherbynivka und Sofiyivka durchgeführt. Ein Angriff ist noch im Gange.

Im Sektor Pokrowsk hat der Feind im Laufe des Tages 18 Mal versucht, auf unsere Stellungen in der Nähe der Städte Chervonyi Lyman, Rodynske, Myrnohrad, Leontovychi, Kotlyne, Molodetske, Filya, Dachne und in Richtung Novopavlivka und Novyi Shakhove vorzustoßen. Ein Feuergefecht ist noch im Gange.“

Die Angreifer griffen auch in den Richtungen Süd-Slozhansky, Kupjansk, Lyman, Slowjansk, Olexanderivka, Hulyaypillia, Orikhiv und Prydniprovsky an.

In der Weihnachtsnacht setzte der Feind seine Angriffe auf den ukrainischen Energiesektor fort.