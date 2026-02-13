Generalstab: Seit Beginn des Tages am 13. Februar kam es an der Front zu 194 Kampfhandlungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Seit Beginn des Tages am 13. Februar kam es an der Front zu 194 Gefechten, davon 54 in Richtung Pokrowsk.

Quelle: : Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine zum Stand von 22:00 Uhr

Wörtlich: : „Seit Beginn des Tages kam es zu 194 Gefechten.

Der Gegner hat einen Raketenangriff mit einer Rakete, 46 Luftangriffe und 129 gezielte Bombenabwürfe durchgeführt. Darüber hinaus hat er 2398 Kamikaze-Drohnen eingesetzt und 2240 Beschüsse von Ortschaften und Stellungen unserer Truppen durchgeführt.“

Details: : Im nördlichen Slobozhansky- und Kursk-Gebiet kam es zu einem Gefecht.

Im südlichen Teil der Region Slobozhanskyj haben ukrainische Einheiten acht Angriffe abgewehrt, drei weitere Gefechte dauern derzeit noch an.

Im Gebiet Kupjansk führte der Feind einen Angriff in Richtung Boguslawka durch.

Im Gebiet Lyman haben ukrainische Soldaten zwölf Angriffe abgewehrt.

Im Gebiet Slowjansk haben unsere Verteidiger zehn Versuche der Angreifer, vorzustoßen, abgewehrt.

Im Raum Kramatorsk führte der Feind einen Angriff in der Nähe von Nikiforivka durch.

Im Raum Kostjantynivka haben die Angreifer heute 16 Mal die Stellungen der ukrainischen Verteidiger angegriffen.

Im Gebiet Pokrowsk führte der Feind 54 Angriffe durch.

Im Raum Olexanderivka haben ukrainische Einheiten zwei Angriffe der Angreifer gestoppt.

Im Gebiet von Hulyaypole haben die Angreifer 29 Angriffe durchgeführt.

Im Raum Orichiv griff der Feind dreimal ukrainische Stellungen an.

Im Gebiet Prydniprovsk führte der Feind einen erfolglosen Angriff durch.