Obwohl mehr als 30 % aller Angriffe in Richtung Pokrowsk stattfanden, war der negative Rekordhalter der Abschnitt Slowjansk, wo 3 % der Angriffe fast 20 % der territorialen Verluste ausmachten.

Im Januar besetzten russische Truppen 245 Quadratkilometer ukrainisches Territorium. Das ist fast halb so viel wie im November und Dezember, als das Tempo der Vorstöße deutlich höher war. Dies teilten Analysten von DeepState am Sonntag, dem 1. Februar, mit.

„Überraschend war der Rückgang der Angriffsaktivitäten – insgesamt nur 4 % weniger als im Dezember, obwohl die meisten Militärs sagen, dass der Januar dennoch relativ weniger angespannt war als der Vormonat“, heißt es in der Mitteilung.

Die Analysten berichteten, dass 33 % aller Angriffe auf den Bezirk Pokrowskij entfielen. An zweiter Stelle folgte Guljajpolski, wo 21 % aller Angriffe stattfanden, wobei die Zahl der Angriffe um das 1,75-fache zunahm. Unmittelbar dahinter folgen die Gebiete Konstantinowski (12 %), Lymani (8 %) und Aleksandrowski (8 %).

Negativer Rekordhalter wurde der Abschnitt Slowjansk, wo 3 % der Angriffe fast 20 % der territorialen Verluste ausmachten.

Zur Erinnerung: Im gesamten Jahr 2025 besetzte Russland 4336 km² ukrainischen Territoriums, was etwa 0,72 % der Gesamtfläche der Ukraine entspricht.

