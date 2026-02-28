Massiver Ausfall bei Monobank: Was ist bekannt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Nutzer der Anwendung berichteten, dass sie grundlegende Vorgänge nicht ausführen konnten. Monobank hat bereits mit der Behebung der Probleme begonnen.

Bei Monobank sind erhebliche technische Probleme aufgetreten. Die Nutzer beklagten sich massiv über Schwierigkeiten bei der Durchführung grundlegender Vorgänge wie Überweisungen zwischen Karten und Rechnungszahlungen. Diese Situation wird seit Freitagabend, dem 27. Februar, in den sozialen Netzwerken intensiv diskutiert. Monobank bestätigte das Vorliegen des Problems und teilte mit, dass die technischen Schwierigkeiten bereits behoben werden.

Der technische Ausfall beeinträchtigte die Hauptfunktionen der Anwendung. Insbesondere waren die Kunden mit folgenden Einschränkungen konfrontiert:

- Transaktionen: Überweisungen zwischen Karten (P2P) waren nicht möglich.

- Finanzielle Transaktionen: Das Bezahlen von Rechnungen und das Ausführen von Zahlungen sind nicht möglich.

- Kreditvergabe: Die Vergabe neuer Kredite und die Verwaltung bestehender Limits wurden vorübergehend ausgesetzt.

Später bestätigten Mitarbeiter von Monobank, dass sie bereits daran arbeiten, die technischen Probleme der Nutzer zu beheben.

„Derzeit gibt es Probleme bei Überweisungen von Karte zu Karte, Auszahlungen von Banken und „Krediten bis morgen“. Wir beheben diese Probleme, und sehr bald wird alles wieder funktionieren. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten“, heißt es in der Mitteilung.