Bei der Privatbank sank der Nettogewinn im vergangenen Jahr um 27 %

Das Finanzergebnis verschlechterte sich aufgrund von Rekordsteuerzahlungen an den Haushalt und einer umfangreichen technischen Abschreibung von Problemaktiva im Zusammenhang mit ehemaligen Aktionären.

Die Privatbank gab bekannt, dass sie das Geschäftsjahr 2025 mit einem Rückgang des Nettogewinns um 27,7 % auf 29,1 Mrd. Hrywnja abgeschlossen hat.

Es wird darauf hingewiesen, dass trotz des Anstiegs der operativen Erträge das Finanzergebnis aufgrund von Rekordsteuerabgaben an den Haushalt und einer umfangreichen technischen Abschreibung von Problemaktiva im Zusammenhang mit ehemaligen Aktionären zurückgegangen ist.

Der Gewinn vor Steuern stieg um 8,4 % und erreichte 88 Mrd. Hrywnja. Der Haupttreiber war der Nettozinsertrag, der um 19 % auf 79,9 Mrd. Hrywnja stieg.

Ein Teil der Einnahmen musste jedoch an den Staat abgeführt werden. Die Gesamtsteuerbelastung für das Jahr belief sich auf 58,9 Mrd. Hrywnja, was einem Anstieg von 44 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser starke Anstieg ist auf die Umsetzung der Bestimmungen des Steuergesetzes zurückzuführen, aufgrund derer die Bank zusätzliche Steuerverbindlichkeiten in Höhe von 37,5 Mrd. Hrywnja verbuchte.

Die Bank hat Vermögenswerte, die mit ehemaligen Eigentümern in Verbindung stehen, aus der Bilanz ausgebucht. Da der tatsächliche Wert dieser Vermögenswerte bereits bei null lag, ermöglichte diese Entscheidung eine Anpassung der Rechnungslegung an die tatsächliche Lage.

Infolgedessen sank der Anteil der notleidenden Kredite (NPL) am Gesamtportfolio von 59,4 % auf 10 %.

Zur Erinnerung: Am 10. November 2025 verurteilte der High Court of England Kolomojskyj und Boholjubow zur Zahlung von mehr als 3 Milliarden Dollar an PrivatBank als Entschädigung für Verluste und Gerichtskosten aufgrund eines groß angelegten Betrugs gegen die Bank.