In der Region Dnipropetrowsk explodierte eine Granate in einem Fahrzeug, wobei ein Mann ums Leben kam

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Zum Zeitpunkt der Explosion befand sich ein 37-jähriger Mann in dem Lada-Fahrzeug. Durch die Explosion erlitt er schwere Verletzungen und verstarb noch am Unfallort.

In der Stadt Schachterskoye im Bezirk Sinelnikovo der Region Dnipropetrowsk kam es zu einer Granatenexplosion in einem Fahrzeug, bei der ein Mann ums Leben kam. Die Strafverfolgungsbehörden sind am Unfallort im Einsatz. Dies teilte die Polizei der Region Dnipropetrowsk am 9. Februar mit.

Vorläufig wird davon ausgegangen, dass die Explosion durch den unsachgemäßen Umgang mit Munition verursacht wurde.

Zu diesem Vorfall wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wir erinnern daran, dass am 6. Februar in Odessa ein Auto explodierte und ein 21-jähriger Mann ums Leben kam.

Zuvor, am 4. Februar, explodierte ein Fahrzeug im Stadtteil Obolonskyj in Kiew. Die Explosion ereignete sich beim Öffnen des Kofferraums eines Geländewagens. Ein Soldat wurde dabei verletzt.