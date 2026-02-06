Die ukrainische Bevölkerung nimmt in großem Umfang Kredite auf: Welche genau, erklärte die Nationalbank der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Ukraine ist das Kreditwachstum das zweite Jahr in Folge hoch. Im Dezember 2025 stiegen die Kredite in Hrywnja sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen um ein Drittel.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten der Nationalbank der Ukraine.