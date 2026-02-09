Russische Nutzer haben begonnen, FPV-Drohnen von Gerbera aus zu starten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Internet wurde ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie eine FPV-Drohne von einem russischen Gerbera-Drohne gestartet wird.

Russische Truppen haben begonnen, Gerbera-Drohnen zum Start von FPV-Drohnen einzusetzen. Ein entsprechendes Video wurde am Montag, dem 9. Februar, vom Berater des ukrainischen Verteidigungsministers, Sergej „Flash“ Beskrestnow, auf Telegram veröffentlicht.

„Das Video zeigt den Start einer FPV-Drohne von einem Gerber-Drohne. Wie Sie sich vielleicht erinnern, habe ich Ihnen letzte Woche davon berichtet“, kommentierte er das Video.

Letzte Woche berichtete Beskrestnov über den ersten Einsatz eines Gerber-Drohnen als Träger einer FPV-Drohne. Damals wies der Berater des Ministers darauf hin, dass die Drohne selbst nicht gefunden wurde und „sowohl als Angriffs- als auch als Aufklärungsdrohne eingesetzt werden kann“.

Zur Erinnerung: Das russische Start-up Neiry plant, Tauben mit Minikameras auszustatten, um sie für die Fernaufklärung einzusetzen.

