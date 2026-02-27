Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine 1280 Angreifer eliminiert. Zwei Panzer, sechs gepanzerte Fahrzeuge, 17 Artilleriesysteme, 883 Drohnen und 37 Marschflugkörper wurden zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 27. Februar 2026 beliefen sich die Gesamtverluste an russischem Personal auf dem Territorium der Ukraine auf schätzungsweise 1.265.130 Personen (+1.280 pro Tag). Dies wurde vom Generalstab der ukrainischen Streitkräfte mitgeteilt.

Darüber hinaus wurden seit Kriegsbeginn zerstört:

11.706 (+2) Panzer,

24.097 (+6) gepanzerte Fahrzeuge,

37.631 (+17) Artilleriesysteme,

1.659 (+0) Raketenwerfer,

1.305 (+0) Luftabwehrsysteme,

435 (+0) Flugzeuge,

348 (+0) Hubschrauber,

148.021 (+883) unbemannte Fluggeräte auf operativ-taktischer Ebene,

4.384 (+37) Marschflugkörper,

29 (+0) Schiffe/Boote,

2 (+0) U-Boote,

80.180 (+116) Fahrzeuge und Tankwagen,

4.075 (+0) Spezialfahrzeuge. Wir möchten daran erinnern, dass laut den Daten des OSINT-Projekts DeepState russische Truppen in der Region Donezk vorrücken. Die Russische Föderation hat einen Damm in der Region Donezk gesprengt: erste Folgen.