Aufgrund russischer Beschüsse kam es in drei Regionen zu erneuten Stromausfällen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht und am Morgen hat der Feind Angriffe auf Energieinfrastruktur in mehreren Regionen durchgeführt. Infolgedessen sind am Morgen Verbraucher in drei Regionen des Landes von der Stromversorgung abgeschnitten.

Dies teilt der Netzbetreiber „Ukrenerho“ mit.

Es handelt sich um die Regionen Saporischschja, Charkiw und Sumy. Überall dort, wo es die Sicherheitslage derzeit zulässt, wurden bereits Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten aufgenommen.

Der Stromverbrauch ist gesunken. Heute, am 19. März, lag er um 9:30 Uhr um 4,3 % unter dem Wert zur gleichen Zeit am Vortag – am Mittwoch, dem 18. März.

Grund dafür sind die Maßnahmen zur Verbrauchsbegrenzung in allen Regionen der Ukraine.

Gestern, am 18. März, wurde das Tagesmaximum des Verbrauchs am Nachmittag verzeichnet. Es lag um 1,2 % unter dem Maximum des Vortages – am Dienstag, dem 17. März.

„Ukrenerho“ ruft dazu auf, energieintensive Vorgänge auf den Abend nach 22:00 Uhr zu verlegen.