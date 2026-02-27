Russische Streitkräfte haben mit „Geranias“ ein Wohnhaus in der Region Charkiw angegriffen: Ein Mann wurde getötet, seine Frau wurde verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Vortag griff Russland mit einem Kampfdrohne den privaten Sektor des Bezirks Kupjansk in der Region Charkiw an: Durch den Treffer in ein Wohnhaus kam ein Mann ums Leben, eine Frau wurde verletzt.

Quelle: Staatliche Katastrophenschutzbehörde, Staatsanwaltschaft der Region Charkiw

Details: Nach Angaben der Ermittler griffen russische Truppen am 26. Februar gegen 21:40 Uhr mit zwei Drohnen, vermutlich vom Typ „Geran-2“, einen privaten Wohngebiet im Dorf Pidserdne im Bezirk Kupjansk an.

Aus den Trümmern bargen Rettungskräfte die Leiche eines 67-jährigen Mannes. Seine Frau wurde verletzt.

Unter der Verfahrensleitung der Bezirksstaatsanwaltschaft Kupjansk in der Oblast Charkiw wurde eine vorgerichtliche Untersuchung wegen eines Kriegsverbrechens eingeleitet, das zum Tod eines Menschen geführt hat (Teil 2 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine).