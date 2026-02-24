Die Wiederaufnahme der Ölversorgung über die Pipeline „Druschba“ durch die Ukraine wurde verschoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukraine hat den slowakischen Betreiber des Ölpipelinesystems Transpetrol über die Verschiebung des Termins für die Wiederaufnahme der Ölversorgung über die Pipeline „Druschba“ auf den 25. Februar informiert.

Dies berichtet die Fachzeitschrift ExPro unter Berufung auf das slowakische Wirtschaftsministerium.

Nach Angaben des Ministeriums hat die ukrainische Seite am Montag, dem 23. Februar, über die Änderung der Termine informiert, jedoch keine Gründe für die Verzögerung genannt.