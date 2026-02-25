Die Ukraine wird gemeinsam mit den Vereinten Nationen die Sanierung des Schwarzen Meeres intensivieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukraine intensiviert die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, um die Verschmutzung des Schwarzen Meeres zu verringern und Investitionsentscheidungen im Bereich der Wasserpolitik vorzubereiten.

Dies teilte das Wirtschaftsministerium unter Verweis auf die Ergebnisse eines Treffens der stellvertretenden Ministerin Iryna Ovcharenko mit Vertretern des UN-Projektdienstes (UNOPS) zur Umsetzung des internationalen technischen Hilfsprojekts „Blueing the Black Sea“ (BBSEA) in der Ukraine mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Projekt „Blueing the Black Sea“, das offiziell im Juni 2025 gestartet wurde, eine regionale Initiative des Globalen Umweltfonds (GEF) mit einem Budget von 6,39 Millionen US-Dollar ist.

Es wird von der Weltbank unter Beteiligung von UNOPS umgesetzt und zielt darauf ab, die Bereitschaft der Länder der Schwarzmeerregion zu einer systematischen Verringerung der Meeresverschmutzung zu erhöhen.

Für den Zeitraum 2024-2028 sieht die BBSEA die Förderung von Öko-Innovationen durch internationale Wettbewerbe sowie die Unterstützung der teilnehmenden Länder – Georgien, Moldawien, Türkei und Ukraine – bei der Verbesserung der Rechtsgrundlagen und der Investitionsplanung vor.