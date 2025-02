Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Moldawien hat die erste Charge Gas an die Region Transnistrien geliefert, nachdem es einen Vertrag über die Lieferung von 3 Millionen Kubikmetern Gas als Leihgabe unterzeichnet hatte, berichtete die russische Propagandaagentur RIA unter Berufung auf eine Antwort von Moldovagaz. Am 29. Januar unterzeichneten Moldovagaz und Tiraspoltransgaz einen Vertrag über die Ausleihe von 3 Millionen Kubikmetern Erdgas an die nicht anerkannte Region. Laut Moldovagaz-Chef Vadim Ceban sollte die Lieferung am Morgen des 1. Februar beginnen.

„Gemäß dem Vertrag zwischen Moldovagaz und Tiraspoltransgaz werden diese Gasmengen als Darlehen zur Verfügung gestellt, das bis zum 1. März 2025 zurückgezahlt werden muss“, sagte Ceban. Das nicht anerkannte Transnistrien sagte, es habe das Gas geliehen, um den Druck in der Pipeline aufrechtzuerhalten, bevor es aus Europa geliefert wird.

Zuvor, am 31. Januar, hatte der moldawische Ministerpräsident Dorin Recean eine endgültige Vereinbarung mit der Europäischen Union über die finanzielle Unterstützung des Landes zur Überwindung der Energiekrise bekannt gegeben – es handelt sich um etwa 64 Millionen Euro, von denen 20 Millionen für Gas für Transnistrien vorgesehen sind: Ein Sektor ohne Gas. Warum hat Putin eine Energiekrise in Transnistrien verursacht? Zur Erinnerung: Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, und der Präsident der Republik Moldau, Maia Sandu, haben nach einem Treffen in Kiew die Möglichkeit bestätigt, den Energiebedarf der Bewohner der Region Transnistrien in der Republik Moldau zu decken.