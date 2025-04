Russischer Durchbruch bei Torezk gestoppt - Journalist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eine russische Kolonne ist von Torezk aus nach Westen durchgebrochen und hat 6 Kilometer in die ukrainische Hintermannschaft eingeschnitten, so Andrij Zaplijenko.

Das ukrainische Militär hat den Durchbruch der russischen Panzerfahrzeuge in der Nähe der Stadt Torezk in der Region Donezk gestoppt. Dies berichtete der Journalist Andrij Zaplijenko am Donnerstag, den 10. April in Telegram.

„Die russische Panzergruppe durchbrach die ukrainische Verteidigung in der Nähe von Torezk und drang in den Operationsraum ein, wo sie dann von Drohnen vollständig zerstört wurde. Der Standort wurde von der Audax-Geo-Überwachungsdrohne bestimmt“, schrieb er.

Zaplijenko zufolge brach eine russische Kolonne mit mehreren gepanzerten Fahrzeugen von Torezk aus nach Westen durch und drang 6 Kilometer weit in den ukrainischen Rücken ein, bis sie Pleshchyivka erreichte.

„Der Durchbruchsversuch wurde gestoppt. Auf den Bildern ist eines der gepolsterten Panzerfahrzeuge in der Gegend von Nelipowka zu sehen“, fügte Zaplijenko hinzu.

Erinnern Sie sich, für den Tag am 9. April gab es an der Front 149 militärische Zusammenstöße. Gleichzeitig überstiegen die russischen Verluste 1.400 Tote und Verwundete.

