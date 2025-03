Schlag auf den Flugplatz Engels-2: Der Generalstab hat die Verluste der Russischen Föderation genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen haben 96 luftgestützte Marschflugkörper verloren, die für drei Raketenangriffe im März/April dieses Jahres vorgesehen waren.

Infolge des Angriffs der ukrainischen Verteidigungskräfte auf den russischen Militärflugplatz Engels-2 am 20. März haben die Russen 96 luftgestützte Marschflugkörper verloren, einschließlich der Sekundärdetonation. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit.

Nach Berechnungen des ukrainischen Militärs waren die besagten Zerstörungsmittel für drei Raketenangriffe im März/April dieses Jahres vorgesehen.

Außerdem wurden durch die Angriffe auf Orte, an denen Flugbenzin gelagert wird, erhebliche Bestände an Flugbenzin vernichtet, was sich negativ auf die Fähigkeit des russischen Aggressors auswirkt, Kampfhandlungen durchzuführen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 20. März die Niederlage des Flugplatzes Engels in der Region Saratow der Russischen Föderation bestätigt hat. Es wurden Brände, Explosionen und Sekundärdetonationen von Munition verzeichnet.

