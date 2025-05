Der neue deutsche Außenminister ist zum ersten Mal in der Ukraine eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der neue deutsche Außenminister, Johannes Wadefuhl, ist in der Ukraine eingetroffen. Dies ist sein erster Besuch nach seiner Ernennung zum Außenminister.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Wadefuhls Twitter-Account und die Tagesschau.

Der deutsche Minister aus der Regierung von Friedrich Merz ist in Lwiw eingetroffen, wo am 9. Mai ein informelles Treffen der EU-Außenminister stattfinden wird.

Am Abend des 8. Mai veröffentlichte Wadefull ein Video auf seinem X (Twitter)-Account, in dem er seine Ankunft in der Ukraine ankündigte.

Guten Abend aus Lwiw. pic.twitter.com/1Y9rObTvbs

- Johann Wadephul (@AussenMinDE) 8. Mai 2025

Am Vortag hatte er erklärt, dass Deutschland weiterhin zu den Ländern gehören wird, die die Ukraine am meisten unterstützen und dies in den kommenden Tagen demonstrieren werden.

„Wir werden tun, was notwendig ist, und wir werden es so lange tun, bis Russland begreift, dass dieser Krieg beendet werden muss, dass wir an den Verhandlungstisch kommen müssen und dass wir den Waffenstillstand schnell und konsequent einhalten müssen“, sagte Wadefull.

Neue deutsche Regierung