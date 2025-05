Staatliches Ermittlungsbüro: Ehemaliger Leiter der regionalen MSEC von Dnipro hat Vermögen in Millionenhöhe nicht deklariert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mitarbeiter des State Bureau of Investigation haben in Zusammenarbeit mit der Nationalen Agentur für die Verhinderung von Korruption dem ehemaligen Leiter der regionalen medizinischen und sozialen Expertenkommission von Dnipro eine Verdachtsmeldung zugestellt, weil er falsche Angaben im Wert von mehr als 3 Millionen Hrywnja gemacht hat.

Quelle: Pressedienst des State Bureau of Investigation, Quelle in Strafverfolgungsbehörden, Ukrajinska Prawda

Einzelheiten: Das Büro gibt den Namen der betroffenen Person nicht offiziell bekannt, aber laut Ukrajinska Prawda handelt es sich um Natalija Abramenkova, die 2024 Gegenstand der Hromadske-Untersuchung „MSEK: die neueste Geschichte des Luxus von Uschhorod bis Dnipro“ war.

Die Beamtin gab in ihrer Erklärung von 2023 eine Wohnung in einem Elite-Wohnkomplex und ein Auto, das ihrem Mann gehört, nicht an. Sie versäumte es auch, das Einkommen ihres Mannes und sein Geldvermögen auf Bankkonten anzugeben.

Darüber hinaus stellte das Präsidium fest, dass die Angaben zum eigenen Geldvermögen in der Erklärung ebenfalls unwahr waren. Somit beläuft sich der Gesamtbetrag der nicht deklarierten Vermögenswerte und Gelder auf über 3,2 Millionen Hrywnja.

Die Frau wird verdächtigt, falsche Angaben gemacht zu haben.

Die Sanktion des Artikels sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vor.

Das State Bureau of Investigation fügt hinzu, dass die Ermittlungen noch andauern, insbesondere wird die Beteiligung der Verdächtigen an der Ausstellung von fiktiven Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für wehrpflichtige Personen geprüft.