Luftverteidigungskräfte schossen eine russische Rakete und 81 Drohnen ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Angreifer haben eine Rakete sowie Drohnen abgeschossen – es gelang ihnen, 81 Drohnen abzuschießen, aber es gibt Treffer an fünf Orten.

Die russischen Angreifer haben die Ukraine mit einer Iskander-M-Rakete und 95 Kampfdrohnen wie Schahed, „Gerbera“ und anderen Drohnenarten angegriffen. Es gelang ihnen, die Rakete und 81 Drohnen zu neutralisieren. Dies meldet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine in Telegram.

„Ab 7:30 Uhr hat die Luftabwehr eine ballistische Rakete und 81 feindliche UAVs der Typen Schahed, Gerbera und Drohnen anderer Typen im Norden, Zentrum und Osten des Landes abgeschossen/unterdrückt. Es wurden Treffer von 14 Kampfdrohnen an 8 Orten und abgeschossene (Trümmer) an 5 Orten verzeichnet“, so der Bericht.

Die Angreifer starteten Raketen aus Taganrog und Drohnen aus den Richtungen der russischen Städte Primorsko-Achtarsk und Orjol sowie aus Gwardejskoje auf der vorübergehend besetzten Krim und aus dem Gebiet TOT von Donezk.

Fast 60 aller abgeschossenen UAVs waren vom Typ Schahed Strike.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketen, Einheiten für elektronische Kampfführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Schießgruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Am Morgen des 7. Januar geht der Angriff weiter: Es befinden sich mehrere russische Drohnen im Luftraum.

Wie wir bereits geschrieben haben, wurde in Dnipro unter dem Abend am Dienstag, 6. Januar, eine Reihe von Explosionen registriert. Zunächst schlug der Feind mit Ballisten zu, dann griff er mit Drohnen an. Durch den Angriff von Drohnen wurde in der Stadt ein mehrstöckiges Gebäude beschädigt. Brände brachen auf dem Gelände eines Kindergartens und einer Berufsbildungseinrichtung aus.