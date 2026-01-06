Regierung schlägt Selenskyj Kandidaten für die Leitung von 4 Regionen vor - Swyrydenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das Ministerkabinett hat Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Vorschlag zur Ernennung neuer Leiter der Regionalverwaltungen von Winnyzja, Dnipro, Poltawa und Czernowitz unterbreitet.

Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko in den sozialen Medien

*:* „Das Ministerkabinett hat Kandidaten für die Posten der Leiter der regionalen Militärverwaltungen von Winnyzja, Dnipro (Dnipro – Anm. d. Red.), Poltawa und Czernowitz befragt.

Auf der Grundlage der Ergebnisse hat die Regierung dem Präsidenten einen Vorschlag zur Ernennung dieser Kandidaten für die Posten der Leiter der regionalen Militärverwaltungen vorgelegt.“

*:* Ihr zufolge ist es die Aufgabe der Regierung: „Die Widerstandsfähigkeit der Regionen zu stärken, insbesondere der Regionen an der Front, von der Verteidigung und der Unterstützung der Veteranen bis hin zur Bildung, der Arbeit mit der Industrie und der Entwicklung der Gemeinden.“

Was vorher geschah: am 3. Januar gab Selenskyj die Entscheidung bekannt, neue Leiter der Regionen Winnyzja, Dnipro, Poltawa, Ternopil und Tscherniwzi zu ernennen.

Am Sonntag interviewte Selenskyj Kandidaten für die Posten der Leiter der regionalen Militärverwaltungen von Winnyzja, Dnipro, Poltawa, Ternopil und Tscherniwzi und kündigte ihre Ernennung für die nahe Zukunft an.