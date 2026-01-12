Russland greift mit Kampfdrohnen an: Explosionen und ein Feuer brechen in Kiew aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht des 12. Januar haben russische Truppen die Ukraine mit Drohnen angegriffen. In der Hauptstadt waren Explosionen zu hören, und es wurde berichtet, dass die Luftabwehr in Betrieb sei. In einem der Stadtviertel brach ein Feuer aus.

*:* Militärverwaltung der Stadt Kiew, Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, Alarmkarte, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew Timur Tkatschenko

Militärische Verwaltung der Stadt Kiew: .* „Die Luftabwehrkräfte arbeiten daran, die Bedrohung am Himmel über Kiew zu beseitigen.

Bitte bleiben Sie in den Schutzräumen bis zur offiziellen Entwarnung.

Der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew meldete einen Brand in einem Nichtwohngebäude im Stadtteil Solomianskyj als Folge eines Drohnenangriffs.