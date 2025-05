Russland führt einen Luftangriff auf die Region Sumy durch: eine Schule, Häuser und Infrastruktureinrichtungen werden beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russland hat in der Nacht einen Luftangriff auf die Region Sumy durchgeführt. Dabei wurden eine Bildungseinrichtung und Infrastruktureinrichtungen beschädigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Militärverwaltung der Region Sumy.

In der Nacht zum 3. Mai hat die russische Armee einen Luftangriff auf das Gebiet der Gemeinde Schostka in der Region Sumy durchgeführt.

Nach vorläufigen Angaben der örtlichen Behörden gab es weder Tote noch Verletzte.

Der Angriff beschädigte die Infrastruktur, Wohngebäude, eine Bildungseinrichtung, soziale Einrichtungen und Autos.

Die Rettungsdienste arbeiten vor Ort an der Beseitigung der Folgen des Anschlags.

Angriff auf die Ukraine

In der Nacht zum 3. Mai haben russische Angreifer die Ukraine erneut mit Drohnen angegriffen. Am Morgen waren in Kiew aufgrund der Arbeit des Luftabwehrsystems Explosionen zu hören.

Auch Charkiw wurde angegriffen. Seit dem Morgen ist bekannt, dass in Charkiw 50 Menschen durch den feindlichen Angriff verletzt wurden.

Gleichzeitig meldeten die Luftverteidigungskräfte, dass die Angreifer in der vergangenen Nacht 183 Drohnen aus vier Richtungen in Russland – Brjansk, Kursk, Orel und Millerowo – abgeschossen haben. Der Feind griff mit zwei ballistischen Iskander-M-Raketen aus der Region Rostow und der Krim an.

Darüber hinaus schlugen russische Drohnen in Mykolajiw ein. Nach Angaben des Leiters der Militärverwaltung der Region Mykolajiw wurde die industrielle Infrastruktur angegriffen.