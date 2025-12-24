Kiew hat im Laufe des Jahres mehr als 12 Milliarden Hrywnja für die Unterstützung des Militärs, der Veteranen und ihrer Familien bereitgestellt, Klitschko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Jahr 2025 hat die Kiewer Gemeinde mehr als 12 Milliarden Hrywnja für die Unterstützung des Militärs, der Veteranen und ihrer Familien bereitgestellt und außerdem Zehntausende von Drohnen und andere notwendige Hilfe an verschiedene Einheiten an der Front geschickt.

Nach Angaben von RBK Ukrajina hat Bürgermeister Witalij Klitschko die Ankündigung gemacht und ein Video darüber veröffentlicht, wie die Hauptstadt den Streitkräften der Ukraine in diesem Jahr geholfen hat.

„Die Unterstützung unserer Verteidiger ist eine der wichtigsten Prioritäten der Hauptstadt. In diesem Jahr hat Kiew über 12 Milliarden Hrywnja aus dem städtischen Haushalt bereitgestellt, um das Militär, Veteranen und ihre Familien zu unterstützen“, sagte Witalij Klitschko.

Der Bürgermeister sagte auch, dass die Stadt nicht nur Mittel zur Unterstützung des Militärs und der Veteranen bereitstellt, sondern auch systematisch Kampfeinheiten unterstützt. Wie in dem Video zu sehen ist, hat die Hauptstadtgemeinde insbesondere fast 70.000 unbemannte Luftfahrzeuge, 350 elektronische Kriegsführungssysteme, Fahrzeuge und Kommunikationsausrüstung an die Frontlinie geliefert.

„Neben der Finanzierung von Sozialprogrammen hilft die Stadt systematisch den Kampfeinheiten, indem sie Mittel für die notwendigsten Dinge für das Militär bereitstellt. Kiew wird weiterhin alles tun, damit unsere Verteidiger die Unterstützung der Stadt spüren – sowohl an der Front als auch nach ihrer Rückkehr“, sagte Witalij Klitschko.