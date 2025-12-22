Russen griffen Energieanlagen in 5 Regionen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 22. Dezember hat Russland Stromanlagen in fünf Regionen des Landes angegriffen und Stromausfälle verursacht.

Dies teilte das Energieministerium mit.

Dem Bericht zufolge fanden die Angriffe in den Regionen Odessa, Saporischschja, Donezk, Dnipro und Schytomyr statt, und die Verbraucher wurden am Morgen teilweise mit Strom versorgt. Notreparaturen sind im Gange.

DTEK berichtete insbesondere, dass der Feind zwei seiner Energieanlagen in der Region Odessa angegriffen hat.

„Der Schaden ist beträchtlich. Es wird einige Zeit dauern, bis die Anlagen wiederhergestellt sind. Luftangriffe, die stündlich zu hören sind, erschweren die Arbeiten zusätzlich“, so das Unternehmen in einer Erklärung.

Um es kurz zu machen:

Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko sagte, dass man bis zum 24. Dezember plane, den freiwerdenden Strom umzuleiten, um die Zahl der kritischen Infrastruktureinrichtungen zu reduzieren und die Zahl der Stromausfälle für die Bevölkerung zu verringern.