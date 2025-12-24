Die Spannungen in Charkiw haben aufgrund der russischen Angriffe auf Wärmekraftwerke deutlich abgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Angreifer haben eine Reihe von gezielten Angriffen auf ein Wärmekraftwerk im nächstgelegenen Vorort von Charkiw gestartet, was zu einem deutlichen Rückgang der Spannungen in der Stadt geführt hat.

Dies teilte der Bürgermeister von Charkiw, Igor Terechow, mit.

Bei dem Anschlag wurde eine Person getötet und weitere verletzt.

Ihm zufolge gab es in der Stadt nach dem Ausfall der Stromversorgung Probleme mit der Heizung und dem öffentlichen Nahverkehr.

Aufgrund der Beschädigung des Stromnetzes war der Betrieb des elektrischen Verkehrs in den Gebieten Rohani, KhTZ, Nova Bavaria und Kholodnaya Gora vorübergehend behindert. Es gab auch Probleme mit der U-Bahn, aber der Verkehr wurde wiederhergestellt.

„Alle zuständigen Dienststellen führen jetzt Schadenskontrollen durch und ermitteln das tatsächliche Ausmaß der Schäden. Wo es technisch möglich ist, sind wir gezwungen, auf den Modus „Energieinsel“ umzuschalten, um die Folgen für die Einwohner von Charkiw zu verringern“, sagte Terechow.

In der Stadt wurden Notstromabschaltungen eingeführt.

