Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen vom 24. Februar 2022 bis zum 1. Oktober 2025 im Krieg gegen die Ukraine belaufen sich auf etwa 1.111.480 Personen.

Die russische Armee hat weitere 920 Soldaten und 13 Artilleriesysteme im Krieg gegen die Ukraine verloren. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 1. Oktober mit.

Insgesamt seit Beginn des Krieges eliminiert:

panzer – 11223 (+1), gepanzerte Kampffahrzeuge – 23294 (+3), Artilleriesysteme – 33324 (+13), Mehrfachraketenwerfer – 1505 (+0), Flugabwehrsysteme – 1224 (+0), Flugzeuge – 427 (+0), Hubschrauber 346 (+0), Unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 65552 (+249), Marschflugkörper – 3790 (+0), Schiffe / Boote – 28 (+0), U-Boote – 1 (+0), Fahrzeuge und Tanker – 63274 (+33), Spezialfahrzeuge – 3979 (+0). Wir möchten Sie daran erinnern, dass das ukrainische Militär zwei russische TOS -1A Solntepek-Anlagen in der Nähe von Kupjansk zerstört hat.

