Nachrichten am 4. Dezember: Abschaltung des KKW Cherson, Rekordvolumen der internationalen Reserven

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was wurde heute besprochen?

Über die russischen Angriffe auf Energieanlagen. Infolge der Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine kommt es in den Regionen Odessa, Donezk und Dnipro zu Stromausfällen.

In der Nacht zum 4. Dezember haben russische Angreifer die Energieanlagen von DTEK in der Oblast Odessa angegriffen, so dass einige Bewohner ohne Strom sind.

Über Cherson CHPP. Das Kraftwerk Cherson CHPP hat seinen Betrieb eingestellt. Dadurch waren 470 Häuser ohne Wärme – mehr als 40.500 Kunden.

Nach Angaben von Naftohas hat der massive Beschuss am 3. Dezember 2025 das KKW Cherson fast zerstört. Das Kraftwerk ist derzeit außer Betrieb.

Zu den internationalen Reserven. Am 1. Dezember beliefen sich die internationalen Reserven der Ukraine nach vorläufigen Angaben auf 54.748 Millionen USD. Dies ist der höchste Stand in der Geschichte der unabhängigen Ukraine. Im November stiegen sie um 10,6%.

Zur Kriegsrisikoversicherung. Die Nationalbank der Ukraine entwickelt ein neues Konzept für einen Gesetzesentwurf zur Kriegsrisikoversicherung. Er soll im ersten Quartal 2026 im Parlament eingebracht werden.

Exklusive EP.

Die Erzeuger haben Tausende von Tonnen Butter in den Lagerhäusern angesammelt. Werden sie die Läden erreichen?

Im Herbst 2025 haben einige ukrainische Milchverarbeiter die Produktion von Butter eingestellt und arbeiten zunehmend „auf Vorrat“ statt für den Lebendverkauf. Was ist da los?