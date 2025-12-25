Nach einem feindlichen Angriff ist die Strom- und Wärmeversorgung in der Region Charkiw wiederhergestellt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Nach einem feindlichen Angriff am 24. Dezember ist die Strom- und Wärmeversorgung in der Region Charkiw wiederhergestellt.

Die Strom- und Wärmeversorgung in der Region Charkiw ist nach einem feindlichen Angriff am 24. Dezember wiederhergestellt worden.

Dies gab Olexij Kuleba, Vizepremierminister für Wiederaufbau und Minister für Gemeinden und Gebietsentwicklung, bekannt.

Er wies darauf hin, dass der Feind gestern, am 24. Dezember, im Laufe des Tages Energie- und Wärmeversorgungseinrichtungen in der Region Charkiw angegriffen hatte.

„Russland setzt den Energieterror absichtlich in der Zeit der Verschlechterung der Wetterbedingungen ein. Alle Siedlungen der Region sind mit Wärme und Strom versorgt“, informierte Kuleba.

Um es kurz zu machen:

Am 24. Dezember haben die russischen Angreifer eine Reihe von gezielten Angriffen auf ein Wärmekraftwerk im nächstgelegenen Vorort von Charkiw durchgeführt, was zu einem erheblichen Spannungsabfall in der Stadt führte.