Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidiger zerstörten in den letzten 24 Stunden außerdem sieben Panzer und 149 Einheiten von Kraftfahrzeugen und Tanklastwagen.

Russland hat im Krieg gegen die Ukraine in den letzten 24 Stunden weitere 860 seiner Soldaten verloren. Dies meldet der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf seiner Facebook-Seite.

Die gesamten Kampfverluste der Russischen Föderation vom 24.02.22 bis 25.12.25 beliefen sich vorläufig auf: