Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Streitkräfte der Ukraine haben in der Nähe von Pokrowsk eine Konzentration russischer Panzerfahrzeuge vernichtet. Die Einzelheiten der Spezialoperation und die Liste der zerstörten Ziele wurden bekannt gegeben.

Die Verteidigungskräfte haben in einer Spezialoperation eine massive Konzentration feindlicher gepanzerter Fahrzeuge in der Nähe von Pokrowsk in der Region Donezk vernichtet.

Quelle: 7. Luftlandebrigade

Einzelheiten: Es wird darauf hingewiesen, dass die Ausrüstung des Feindes dank der Daten des Nachrichtendienstes des 7. Korps und der Luftaufklärung des 8. Bataillons 414 „Magyars‘ Birds“ in Zusammenarbeit mit den Luftlandetruppen und dem einheitlichen Koordinationszentrum für unbemannte Systeme 425th Airborne Forces „Skelya“ entdeckt wurde.

Nach den vorliegenden Informationen plante der Feind, diese Ausrüstung bei Angriffsoperationen in Richtung Pokrowske einzusetzen.

Um das Offensivpotential der Russischen Föderation zu stören, planten die Verteidigungskräfte eine spezielle Operation zur Zerstörung der entdeckten Ausrüstung und führten diese erfolgreich durch.

Infolge des Brandschadens wurden die Schlagbretter der Lasar’s Group der Nationalgarde der Ukraine zerstört:

9K33 Osa (SA-8) Flugabwehrraketensystem – 1 Einheit.

Panzer – 2 Einheiten.

gepanzertes Kampffahrzeug – 1 Einheit.

Militärfahrzeug mit Munition – 1 Einheit.

Lasars Gruppe traf außerdem 5 weitere Panzer, 6 gepanzerte Mannschaftstransporter, 2 Militärfahrzeuge und 4 Personenkraftwagen.

Das Video zeigt die Zerstörung der Ausrüstung des Feindes.

.responsive-video { position: relative; width: 100%; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; background: #000; border-radius: 8px; } .responsive-video video { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; }