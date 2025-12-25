In Odessa wurden Notstromabschaltungen aufgrund von beschädigten Geräten eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Odessa wurden Notstromabschaltungen eingeleitet, um eine Überlastung der beschädigten Anlagen zu verhindern. Gleichzeitig bleibt die Situation in der Stadt aber unter Kontrolle.

Leiter der Militärverwaltung der Stadt Odessa Sergey Lyssak

*:* „Die Lage in der Stadt bleibt unter Kontrolle. In Odessa wurden erzwungene Notstromabschaltungen eingeführt, um eine Überlastung der beschädigten Anlagen zu verhindern.“

*:* Nach Angaben der Militärverwaltung der Stadt war die Nacht in Odessa ruhig. DTEK setzt die Reparatur- und Wiederherstellungsarbeiten vor Ort fort.

Das Unternehmen hat Notfallstationen in der Stadt eingerichtet. Es wird darauf hingewiesen, dass sie mit allen notwendigen Vorräten ausgestattet sind. Die Versorgungs- und Notfalldienste arbeiten in einem erweiterten Modus.