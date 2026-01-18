Die Russische Föderation hat einen Anschlag auf die Energieinfrastruktur der Region Odessa verübt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Angriff führte zu einem Brand, der von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Ein Produktionsgebäude und ein PKW wurden ebenfalls beschädigt.

Russische Truppen haben die Energieinfrastruktur in der Region Odessa angegriffen, ein Produktionsgebäude wurde beschädigt. Darüber berichtete am 18. Januar der staatliche Dienst für Notfallsituationen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Angriff zu einem Brand führte, der von der Feuerwehr umgehend gelöscht wurde.

Das Produktionsgebäude und ein Personenkraftwagen wurden ebenfalls beschädigt.

Es gab keine Todesopfer oder Verletzten.

Wir erinnern daran, dass in der Nacht zum Sonntag, den 18. Januar, in Charkiw eine russische Drohne ein Privathaus getroffen hat. Infolge des Angriffs wurde eine 20-jährige Frau getötet.