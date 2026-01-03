Kiew kann vier Stunden am Stück ohne Strom sein: Stromausfallpläne für den 4. Januar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Sonntag, den 4. Januar, wird es in Kiew weiterhin stündliche Stromausfälle geben. Gleichzeitig wird mindestens eine Nebenleitung den ganzen Tag über Strom haben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram von DTEK.

Das Unternehmen sagte, dass heute der Strom in der Hauptstadt nach folgendem Prinzip abgeschaltet wird:

stufe 1 – von 14:00 bis 16:30 Uhr gibt es keinen Strom;

Stufe 1.2 – von 21:00 bis 24:00 Uhr gibt es keinen Strom;

Stufe 2.1 – von 11:00 bis 15:00 Uhr gibt es keinen Strom; Stufe 2

.2 – von 11:00 bis 15:00 Uhr gibt es keinen Strom;

Stufe 3.1 – von 14:30 bis 18:30 Uhr gibt es keinen Strom;

Stufe 3.2 – von 14:30 bis 18:30 Uhr gibt es keinen Strom;

4.stufe 1 – kein Strom von 16:00 bis 19:00 Uhr;

Stufe 4.2 – den ganzen Tag über Strom;

Stufe 5.1 – kein Strom von 18:00 bis 21:30 Uhr;

Stufe 5.2 – kein Strom von 18:00 bis 21:30 Uhr;

Stufe 6.1 – kein Strom von 08:00 bis 11:30 Uhr;

Stufe 6.2 – kein Strom von 08:00 bis 11:30 Uhr.

Gleichzeitig fügte DTEK hinzu, dass es im Falle von Änderungen umgehend über seinen Telegram-Kanal informieren wird.

