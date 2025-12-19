Die Ukraine und Moldawien bereiten nach dem russischen Angriff auf eine strategische Brücke alternative Routen vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukraine und Moldawien diskutieren nach dem russischen Angriff auf eine Brücke in der Nähe des Dorfes Mayaki über alternative Transportrouten.

Dies gab Olexij Kuleba, Vizepremierminister für den Wiederaufbau der Ukraine und Minister für Gemeinschaft und territoriale Entwicklung, bekannt.

Kuleba sagte, dass sein Ministerium zusammen mit den Militärverwaltungen, den Straßendiensten und dem Grenzschutz mit der Arbeit an anderen Routen begonnen habe, nachdem die Autobahn Odessa-Reni aufgrund eines russischen Angriffs auf die Brücke in Mayaki geschlossen wurde.

„Dies betrifft den Personenverkehr, den Güterverkehr und die Transitströme, die die Region mit den Grenzübergängen und in Richtung Donau verbinden. Die Umleitung wird unter Berücksichtigung der Sicherheitslage und der Kapazität des Straßennetzes durchgeführt“, sagte Kuleba.

Er wies darauf hin, dass die Koordinierung mit Moldawien andauert. Es werden Transitrouten und alternative Routen ausgearbeitet, um die Logistik der südlichen Ukraine zu gewährleisten.

Um es kurz zu machen:

Aufgrund der Aussetzung des Verkehrs auf der Autobahn Odessa-Reni empfiehlt der Staatliche Zolldienst den Ukrainern, die Grenze zu Moldawien über die Kontrollpunkte Mamalyga-Kryva und Sokyryany-Oknytsia für Fracht und Bronnytsia-Ungure, Vashkivtsi-Grimeanți, Rossoshany-Briceni und Kelmentsi-Larga für Passagiere zu passieren.