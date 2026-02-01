Der Süden der Ukraine wurde nach einer nächtlichen Reparatur der Leitung nach Moldawien um 500 MW verstärkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Energieminister Denys Schmyhal teilte mit, dass die Reparatur der Hochspannungsleitung, die die Ukraine mit Moldawien verbindet, in der Nacht abgeschlossen wurde. Dies gab er in seinem Telegram bekannt.

Ihm zufolge wurden die Arbeiten um zwei Uhr nachts abgeschlossen, wodurch zusätzlich 500 MW Leistung zur Stabilisierung der Energieversorgung der südlichen Regionen bereitgestellt werden konnten.

Parallel dazu beschleunigt die Regierung die Installation von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Am Vortag wurde in der Region Kiew eine Anlage mit einer Leistung von 1,5 MW in Betrieb genommen, und bereits am nächsten Tag wird die Inbetriebnahme von weiteren 1 MW erwartet.

Insgesamt erhielt die Region Kiew laut Schmyhal allein im Januar etwa 4,5 MW an neuer Erzeugungskapazität.

Der Minister wies auch darauf hin, dass die Regierung daran arbeite, die Bedingungen für den Ausbau der eigenen Stromerzeugung so weit wie möglich zu vereinfachen.