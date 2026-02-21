„Mögliche Änderungen der Positionen der Parteien“: Selenskyj hat mit Rutte die Verhandlungen der Ukraine mit den USA und der Russischen Föderation erörtert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, führte heute ein Gespräch mit dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Zu den Themen gehörten Friedensverhandlungen, in denen sich die Positionen der Parteien ändern könnten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Telegram-Beitrag des Staatsoberhauptes.

Selenskyj teilte mit, dass er gemeinsam mit Rutte die Positionen „zu allen wichtigen Fragen unserer diplomatischen Arbeit“ abgestimmt habe. Seinen Worten zufolge stimmen die Ansichten in vielen Punkten überein.

„Ich habe über die Vorbereitung des nächsten trilateralen Formats mit Amerika und Russland berichtet und darüber, was wir über mögliche Änderungen der Positionen der Parteien wissen“, erklärte der Präsident.

Darüber hinaus erörterte Selenskyj mit Rutte die Lage im Energiesektor und die Notwendigkeit weiterer Arbeiten im Rahmen des PURL-Programms.

„Ich bin jedem europäischen Land dankbar, das über PURL in unseren Schutz investiert. Mark, ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung“, fasste der Staatschef zusammen.

